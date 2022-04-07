У Кремлі прокоментували санкції США проти доньок Путіна
Кремлівський режим відреагував на нові обмеження з боку США за вторгнення в Україну, які торкнулися членів сімей представників російської «еліти», повідомляє Новое время.
Нові санкції зачепили, зокрема Марію Воронцову та Катерину Тихонову, які є старшими доньками Володимира Путіна.
За словами його прессекретаря Дмитра Пєскова, даний крок американської сторони — «це продовження такої шаленої лінії на введення різних рестрикцій».
"Але у будь-якому випадку лінія, що триває, на застосування будь-яких рестрикцій до членів сімей, ну це говорить саме за себе. Навряд чи подібні кроки, подібні підходи вимагають якоїсь оцінки. Це те, що важко зрозуміти та пояснити", — заявив спікер Путіна.