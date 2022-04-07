МВД: близько 200 жителів Бородянки зникли безвісти

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко поінформував, що наразі вважаються зниклими безвісти близько 200 жителів Бородянки. Про це він заявив на брифінгу, повідомляє Укрінформ.

«За інформацією Бородянського сільського голови, зниклими безвісти вважаються на цей час близько 200 жителів Бородянки. І ми розуміємо, що багато з них зникли вже назавжди. Ми ніколи не пробачимо цього злочину - і російські окупанти, і їхні керівники відповідатимуть за вбивства українців» , - наголосив Геращенко.

Радник глави МВС зазначив, що у Бородянці вже почалися роботи з розбирання завалів багатоквартирних будинків, які були зруйновані на початку березня ударами російської авіації.

«…На цей час, після початку робіт учора по двох будинках за адресами вулиця Соборна, уже знайдені тіла чотирьох українців, які загинули під руїнами цих будинків. І це тільки початок. Тому що, як мені доповіли представники ДСНС, наразі п'ятиповерхові будинки розібрані лише до третього поверху» , - поінформував Геращенко.

Правоохоронці не знають, скільки ще українців залишилися під завалами, поінформував він.

Відповідаючи на запитання, Геращенко уточнив, що наразі правоохоронцям відомі прізвища керівників військових підрозділів РФ рівня батальйонів, рот, які були безпосередньо розташовані на територіях Бучі, Гостомеля, Ірпеня.