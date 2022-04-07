Міноборони: ймовірність наступу військ РФ з Білорусі залишається
Імовірність наступу російських військ з боку Білорусі та залучення підрозділів армії республіки до воєнних дій усе ще залишається. Про це сказав на брифінгу речник Міноборони України полковник Олександр Мотузяник, повідомляє Укрiнформ.
"Станом на зараз така імовірність все ще зберігається враховуючи непередбачуваність російської сторони", - сказав Мотузяник.
За його словами, наразі підрозділи російських військ виведені на територію Білорусі, аби відновити їхню боєздатність.
Крім того, зауважив речник МОУ, є очевидним, що російська армія, проводячи у Білорусі демонстративні дії, намагається "відтягнути" частину українських підрозділів з інших напрямків, аби вони перебували постійно у районі українсько-білоруського кордону у стані готовності.
Як повідомлялось, у командуванні Сухопутних військ не виключають спроби повторного наступу Росії на Київ.