Міноборони: ймовірність наступу військ РФ з Білорусі залишається

Імовірність наступу російських військ з боку Білорусі та залучення підрозділів армії республіки до воєнних дій усе ще залишається.﻿ Про це сказав на брифінгу речник Міноборони України полковник Олександр Мотузяник, повідомляє Укрiнформ.

"Станом на зараз така імовірність все ще зберігається враховуючи непередбачуваність російської сторони" , - сказав Мотузяник.

За його словами, наразі підрозділи російських військ виведені на територію Білорусі, аби відновити їхню боєздатність.

Крім того, зауважив речник МОУ, є очевидним, що російська армія, проводячи у Білорусі демонстративні дії, намагається "відтягнути" частину українських підрозділів з інших напрямків, аби вони перебували постійно у районі українсько-білоруського кордону у стані готовності.

Як повідомлялось, у командуванні Сухопутних військ не виключають спроби повторного наступу Росії на Київ.