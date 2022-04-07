Кулеба зажадав конкретних термінів постачання зброї

Україна отримає необхідну для війни з Росією зброю, питання в тому – коли. На цьому наголосив глава МЗС Дмитро Кулеба на пресконференції після зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі, повідомляє Корреспондент.

"У мене немає сумнівів, що Україна матиме зброю, необхідну для боротьби. Питання в тому, коли. Дискусія - не про список зброї, дискусія - про час, коли ми отримаємо його. І це ключове, бо два тижні тому було достатньо сказати, що буде надано, сьогодні важливіше знати, коли воно буде надано" , - сказав Кулеба.

Кулеба сказав, що українська армія знає як боротися і перемагати, але без відповідного озброєння на Україну чекає ще багато безневинних жертв.

"Чим більше зброї ми отримаємо і чим раніше вона прийде в Україну, тим більше життів буде врятовано і тим більше міст і сіл не буде зруйновано, і Буч більше не буде. Це моє послання союзникам, воно дуже просте" , - наголосив глава українського МЗС .

Він закликав союзників не сумніватися та дати Україні те, чого вона просить. Кулеба також закликав країни НАТО не зациклюватись на визначеннях зброї. Оскільки будь-яка зброя, яку застосовує українська армія проти РФ за визначенням, застосовується лише для оборони від агресора.

"Тому ця різниця між оборонною та наступальною (зброєю) не має сенсу в ситуації в моїй країні. І ті країни, які кажуть, що нададуть Україні оборонну зброю, але не можуть надати наступальну, лицемірять, це просто нечесний і невиправданий підхід" , - заявив Кулеба.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав країни-учасниці блоку забезпечити постачання важкого озброєння Україні.

Раніше Столтенберг заявляв, що НАТО може допомогти в озброєнні ЗСУ за кілька тижнів на тлі посилення "великого масштабу Росії на Донбасі", але лише в тих обсягах, які не призведуть до війни країн НАТО з РФ.