Федоров розповів про роботу Starlink в Україні

Завдяки інтернету від Starlink в Україні вдається підтримувати життєдіяльність критичної інфраструктури в зоні бойових дій та там, де немає можливості забезпечити звичайний доступ до інтернету. Про це розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю для 1+1, повідомляє Корреспондент.

Сьогодні десятки тисяч українців отримали доступ до супутникового інтернету, а всі необхідні об'єкти критичної інфраструктури продовжують свою роботу навіть за відсутності мобільного зв'язку чи фіксованого інтернету.

Він наголосив, що це унікальне явище для України. Ще недавно в Україні взагалі не було інтернету від Starlink, а сьогодні є вже тисячі базових станцій та десятки тисяч користувачів.

Федоров відзначив, що переговори із засновником компанії Ілоном Маском йшли довго, але вторгнення Росії прискорило процес.

Перші станції Starlink в Україні почали працювати 1 березня. Пізніше, 18 березня, станції Starlink було передано енергетикам ДТЕК. Вони допоможуть енергетикам компанії ефективніше підтримувати стабільну роботу електромереж і сприяють якнайшвидшому відновленню електропостачання ремонтними бригадами. А сьогодні стало відомо, що Україна отримає ще 5 тисяч станцій Starlink.