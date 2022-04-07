Посол України в Ізраїлі обурено залишив брифінг ізраїльських міністрів

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук залишив брифінг міністра оборони Бені Ганца та міністра закордонних справ Яїра Лапіда для послів. Причина такого рішення в тому, що Ганц назвав вторгнення РФ в Україну "конфліктом" та обговорив зв'язки Ізраїлю з обома сторонами. Про це пише The Times of Israel, повідомляє Корреспондент.

"Містер Ганц почав говорити про українсько-російський конфлікт і про те, що вони розмовляють як з українськими, так і з російськими друзями або колегами. Слухайте, якщо на 42-й день війни, з тими кровопролиттям і різаниною, які творить Росія проти ні в чому не винних українців, ви все ще називаєте це конфліктом, то тут справді нема про що говорити" , - зазначив посол.

За його словами, після цього ніхто із цих Міністерств із ним не зв'язувався.

"Це сумно, тому що у міністра оборони явно багато інформації. Ізраїль займає унікальне становище в порівнянні з рештою західного світу - це єдина країна, яка так поводиться" , - сказав Корнійчук, маючи на увазі питання підтримки України у війні.

У свою чергу, прессекретар голови Міноборони заперечує, що були використані такі висловлювання.