Литовский посол вернулся в Киев

У четвер, 7 квітня, до Києва повернувся посол Литви Вальдемарас Сарапінас. Таким чином, литовське посольство відновлює роботу після початку повномасштабного вторгнення Росії проти України. ﻿Про це повідомило LRT, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Я щойно увійшов у двері посольства" , - повідомив дипломат виданню.

Раніше глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив про відкликання посла з Росії.

Зазначимо, що напередодні початку війни посольство Литви в Україні тимчасово переїхало до Львова. Тоді ж Міністерство закордонних справ Литви закликало всіх громадян покинути Україну з міркувань безпеки.