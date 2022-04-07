Литовский посол вернулся в Киев
У четвер, 7 квітня, до Києва повернувся посол Литви Вальдемарас Сарапінас. Таким чином, литовське посольство відновлює роботу після початку повномасштабного вторгнення Росії проти України. Про це повідомило LRT, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.
"Я щойно увійшов у двері посольства", - повідомив дипломат виданню.
Раніше глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив про відкликання посла з Росії.
Зазначимо, що напередодні початку війни посольство Литви в Україні тимчасово переїхало до Львова. Тоді ж Міністерство закордонних справ Литви закликало всіх громадян покинути Україну з міркувань безпеки.