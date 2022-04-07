Украина получит от НАТО оборудование для защиты от химических и киберугроз

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив під час брифінгу, що Альянс допоможе Україні в захисті від хімічних та біологічних та кіберзагроз. Для цього обговорюється питання щодо передачі країні відповідного обладнання, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Деякі з пакетів допомоги відважним українцям, яки захищають свої домівки та країну та відштовхують сили вторгнення, включають збільшення гуманітарної допомоги та фінансової підтримки. Ми обговорили, що ще ми будемо робити, зокрема надання допомоги в кібербезпеці та забезпечення обладнанням, яке допоможе Україні захиститися від хімічних та біологічних загроз" , - розповів генсек НАТО.