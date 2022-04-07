Bloomberg: за рік безробіття в РФ досягне 10-річного максимуму

Безробіття в Росії за підсумками 2022 року може зрости більш ніж удвічі, і вперше за останні 10 років перевищити 9%. За оцінками експертів, у зоні ризику близько 2 млн робочих місць. Про це пише Bloomberg із посиланням на березневе опитування аналітиків, повідомляє Корреспондент.

"Це нагадує початок 90-х років, коли в Росії почалися реформи та закривалися заводи" , - зазначив у розмові з агентством професор НГУ ВШЕ, доктор економічних наук Євген Гонтмахер.

Згідно з прогнозом фонду Центр стратегічних розробок, до кінця 2022 року в зоні ризику у РФ буде близько 2 млн робочих місць, а поліпшення ситуації очікується тільки у 2023 році.

"При цьому ще наприкінці лютого безробіття в країні було близьке до мінімальних значень і склало трохи більше 3 млн" , - зазначає Bloomberg.

Зазначається, що криза на ринку праці розвиватиметься поступово: замість звільнень компанії, перебуваючи під тиском влади, можуть почати скорочувати зарплати, переводити працівників на неповний робочий день або відправляти в неоплачувану відпустку.

"Відкриті звільнення можуть виявитися повсюдними лише тоді, коли санкції сприйматимуться як довгострокові. У результаті зростання безробіття може бути поступовим, а пік нижче, ніж можна було очікувати для економічного шоку такого масштабу" , - вважає експерт Bloomberg Economics Скотт Джонсон.

Поки що на російському ринку праці "затишшя", зазначив у розмові з агентством президент Superjob Олексій Захаров.

"Єдине, що ми чуємо від роботодавців, це те, що вони збережуть усіх до останньої людини і не хочуть нікого звільн яти" , - розповів він.

При цьому кількість нових вакансій у березні скоротилася на 20% у порівнянні з лютим, а найбільше різке зниження припало на Москву та Санкт-Петербург, пише видання з посиланням на дані Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування.