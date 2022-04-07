ГУР: у РФ через інфляцію виникли проблеми з виробництвом зброї

Російські компанії зіштовхнулись з серйозними проблемами при виконанні військового замовлення, адже через інфляцію на виробництво зброї не вистачає коштів. А додаткові кошти в бюджеті РФ відсутні.﻿ Про це заявили в Головному управлінні розвідки МО України, повідомляє Новое время.

Українським розвідникам це стало відомо з отриманої доповіді апарату уряду РФ стосовно проблемних питань в ході виконання контрактів державного замовлення підприємствами оборонно-промислового комплексу.

З тексту випливає, що для уникнення підвищення цін, зафіксованих державним замовленням, уряд РФ дозволив укладати контракти з єдиним постачальником. Втім, це не призвело до очікуваного результату. Ціна виконання робіт все одно зросла через суттєве подорожчання матеріалів та комплектуючих. А наполягання міністерства оборони РФ на фіксації цін призводить лише до збитків для визначеного «єдиного виконавця» військового замовлення.