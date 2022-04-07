ГУР: у РФ через інфляцію виникли проблеми з виробництвом зброї
Російські компанії зіштовхнулись з серйозними проблемами при виконанні військового замовлення, адже через інфляцію на виробництво зброї не вистачає коштів. А додаткові кошти в бюджеті РФ відсутні. Про це заявили в Головному управлінні розвідки МО України, повідомляє Новое время.
Українським розвідникам це стало відомо з отриманої доповіді апарату уряду РФ стосовно проблемних питань в ході виконання контрактів державного замовлення підприємствами оборонно-промислового комплексу.
З тексту випливає, що для уникнення підвищення цін, зафіксованих державним замовленням, уряд РФ дозволив укладати контракти з єдиним постачальником. Втім, це не призвело до очікуваного результату. Ціна виконання робіт все одно зросла через суттєве подорожчання матеріалів та комплектуючих. А наполягання міністерства оборони РФ на фіксації цін призводить лише до збитків для визначеного «єдиного виконавця» військового замовлення.
"На даний час виконання замовлення МО РФ поставлено під питання через брак коштів та неузгодженість дій між урядом і виробниками. Ця ситуація є прямим наслідком введених міжнародних санкцій до РФ в цілому і до її ВПК, зокрема", — йдеться у повідомленні.