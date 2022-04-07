США заборонили експорт авіазапчастин для "Аерофлоту"

Міністерство торгівлі США заборонило експорт запасних частин для літаків трьох російських авіакомпаній через порушення експортного контролю в рамках санкцій, введених після вторгнення в Україну. Заборона поширюється на" Аерофлот", Azur Air і Utair, пише Ілона Свиридова, РБК-Україна.

Як повідомляє CNN, що нові санкції слідують за оголошеними напередодні обмеженнями проти найбільших російських банків і дочок президента Росії Володимира Путіна.

Накази Міністерства торгівлі діють протягом півроку, але можуть бути продовжені. Вони фактично забороняють використання американських деталей для обслуговування літаків, а також виконання контрактів на технічне обслуговування літаків.

За словами помічник міністра торгівлі Метью Аксельрода, через нові санкції російські авіакомпанії скоро не зможуть виконувати польоти на міжнародному і внутрішньому ринках.

Раніше США ввели повні блокуючі санкції проти "Сбербанку" і російського "Альфа-Банку".