Куліба: битва за Донбас нагадуватиме бої Другої світової

Майбутні битви на Донбасі між українськими військами та російськими загарбниками нагадуватимуть битви Другої світової війни. Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на пресконференції після зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі, повідомляє Корреспондент.

"Битва за Донбас нагадуватиме вам, говорю це з жалем, але це правда, нагадуватиме Другу світову війну. З великими операціями, маневрами, із застосуванням тисяч танків, броньованої техніки, літаків та артилерії. Це не буде локальна операція Росії, з урахуванням того, як вона до цього готується" , – заявив﻿ Кулеба.

За його словами, Росія має свій план, Україна – свій, а результат цієї битви вирішиться на полі бою.