Мер Бучі: майже 90% убитих було застрелено

Станом на 6 квітня відомо про 320 загиблих мирних жителів міста. Майже 90% загиблих у Бучі Київської області мають кульові, а не осколкові поранення. Про це в інтерв’ю німецьким ЗМІ розповів мер Бучі Анатолій Федорук, пише Виолетта Орлова, УНІАН.

У Бучі повністю зруйновано 112 приватних будинків, а 18 багатоквартирних будинків отримали тяжкі артилерійські пошкодження та згоріли. Станом на 6 квітня відомо про 320 загиблих мирних жителів міста.

За словами Федорука, кількість виявлених тіл з кожним днем зростає. При цьому загиблих знаходять у приватних будинках, парках, скверах, де людей ховали, коли не було обстрілів.

Виявлено кілька місць із масовими похованнями. Одне з них – на території підприємства "Украгропостач".

"Там російські окупанти склали тіла людей практично як дрова, із зав'язаними руками", – зазначив Федорук.

Крім того, масові поховання знайшли на вулицях Вокзальна, Яблонська та на території дитячого табору "Промінь".

Федорук зазначив, що після підрахунку імена загиблих громадян Бучанської та сусідніх громад будуть оприлюднені. Над списками працюють правоохоронці.