Мінфін США: підтримка Росією рубля виснажує її військовий потенціал

Спроби Росії підтримати курс рубля зрештою вичерпають її ресурси для ведення війни проти України.﻿ Про це заявив в інтерв’ю CNN заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо, повідомляє Економічна правда.

"Ми працювали з нашими європейськими союзниками та партнерами, щоб спільно запровадити низку руйнівних санкцій проти російської економіки. І через це вони беруть гроші, які заробляють від продажу ресурсів за кордоном, і змушують своїх експортерів повертати свою виручку їх у Росію, і купувати рублі" , – сказав Адейемо.

Він додав, що "щоразу, коли вони беруть долари чи євро, і повертають їх у Росію, чи змушують свої компанії купувати рублі, це виснажує їхні ресурси для продовження війни".

Адейемо не відповів прямо, чи повинна Європа припинити купувати газ у Росії. Але він зазначив, що Європа має "зобов’язання відключитися від російської енергетики, що вони і почали робити", посилаючись на пропозицію заборонити російське вугілля, озвучену в середу.

Наразі робота Мінфіну зосереджена на тому, щоб попередити ухилення від санкцій і переслідувати "російську військову машину", зокрема – її аерокосмічну та військову промисловість, додав Адейемо.