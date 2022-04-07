Єрмак вважає, що хід війни переламає битва за Донбас

Єрмак вважає, що хід війни переламає битва за Донбас

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, від чого саме залежатиме подальший хід війни з Росією. Він вважає, що це визначить саме битва за Донбас.﻿, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Битва за Донбас зараз буде ключовою в нашій вітчизняній війні. Ми вже вистояли в битві за Київ, за Харків, Чернігів, Суми, Миколаїв і в багатьох інших. Армія тримає Маріуполь. Але подальший хід війни з Росією визначить саме битва за Донбас", - написав﻿ Єрмак в Telegram.

Нагадаємо, як заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, у рамках війни Росії проти України битва за Донбас нагадуватиме Другу світову війну, вона проходитиме із залученням тисяч танків та інших озброєнь.

Додамо, раніше в НАТО запевнили, що Москва не відмовиться від свого широкомасштабного наступу на Україну. Однак найближчими тижнями РФ спробує зосередити сили на повному захопленні Донбасу.

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