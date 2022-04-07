Єрмак вважає, що хід війни переламає битва за Донбас

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, від чого саме залежатиме подальший хід війни з Росією. Він вважає, що це визначить саме битва за Донбас.﻿, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Битва за Донбас зараз буде ключовою в нашій вітчизняній війні. Ми вже вистояли в битві за Київ, за Харків, Чернігів, Суми, Миколаїв і в багатьох інших. Армія тримає Маріуполь. Але подальший хід війни з Росією визначить саме битва за Донбас" , - написав﻿ Єрмак в Telegram.

Нагадаємо, як заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, у рамках війни Росії проти України битва за Донбас нагадуватиме Другу світову війну, вона проходитиме із залученням тисяч танків та інших озброєнь.

Додамо, раніше в НАТО запевнили, що Москва не відмовиться від свого широкомасштабного наступу на Україну. Однак найближчими тижнями РФ спробує зосередити сили на повному захопленні Донбасу.