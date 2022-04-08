США ввели експортні обмеження проти Аерофлоту, Utair та Azur air

Міністерство торгівлі США повідомило про відмову в експортних привілеях компаніям Аерофлот, Utair та Azur air, повідомляє Новое время.

Рішення прийнято через експортні порушення. Воно буде діяти 180 днів, а потім може бути продовжено, йдеться у заяві на сайті відомства.

"Ми позбавляємо їх доступу не лише до товарів із США, а й до реекспорту товарів американського походження з-за кордону. Будь-які компанії, які нехтують нашим експортним контролем, особливо ті, які роблять це на користь Володимира Путіна та на шкоду українському народу, відчують усю силу правозастосування Міністерства торгівлі" , — заявила міністр Джина Раймондо.

Зазначається, що російські авіакомпанії під час авіарейсів використовували літаки, що підпадають під обмеження, прийняті раніше проти РФ Бюро промисловості та безпеки при американському Міністерстві торгівлі. Претензії Мінторгу США стосуються як внутрішніх, так міжнародних рейсів.