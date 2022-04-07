Україна отримала 40 тонн гумдопомоги із Бельгії

Україна отримала 40 тонн гумдопомоги із Бельгії

В Україну прибула перша партія гуманітарної допомоги з Бельгії, організована місцевою поштовою компанією BPost у 657 відділеннях для потерпілих від війни українців. Про це заявила пресслужба "Укрпошти", повідомляє UBR.

"Сьогодні "Укрпошта" доставила першу поставку від пошти Бельгії – 40 тонн гуманітарної допомоги. Перевантаження пройшло на кордоні Румунії завдяки допомозі та сприянню пошти Румунії. 20 тонн їжі та засобів гігієни, а також 20 тонн необхідних медичних засобів вже їдуть на Київщину, схід та південь України", - заявили в компанії.

Продукти та засоби догляду будуть передані на потреби захисників, а також організаціям, які займаються наданням допомоги дітям та літніми людьми. Частина також буде роздана переселенцям.

Медичні кошти були закуплені благодійним фондом у Бельгії відповідно до потреб конкретних лікарень та надсилаються до них адресною доставкою.

Раніше повідомлялося, що команди Bolt та Visa об'єдналися для допомоги цивільному населенню, запустивши низку спільних ініціатив.

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