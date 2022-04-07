Словакия отменила разрешительные требования на грузоперевозки из Украины

Словаччина повністю скасувала всі дозвільні вимоги на міжнародні перевезення для українських перевізників.﻿ Про це заявив заступник міністра інфраструкутри України Мустафа Найєм, повідомляє Економічна правда.

"Тільки що отримали повідомлення від колег зі Словаччині про повне скасування усіх видів дозволів на міжнародні перевезення для українських перевізників. Таким чином, три з чотирьох країн ЄС, з якими ми маємо спільний кордон - Румунія, Угорщина та Словаччина - вже скасували дозвільну систему для транзитних та двосторонніх перевезень" , - написав Найєм у Telegram﻿.