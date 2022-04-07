Эстония запретила выдавать визы гражданам РФ и Беларуси

Уряд Естонії схвалив санкції, згідно з якими обмежуються можливості громадян Росії та Білорусі працювати або вести бізнес в Естонії та зупиняється видача відповідних віз та посвідок на проживання, повідомляє Європейська правда.

Як пишуть естонські ЗМІ, міністр внутрішніх справ Крістіан Яані зазначив, що прийняте рішення є додатковим кроком, спрямованим на уникнення суперечності, коли міжнародні та державні санкції обмежують економіку та інвестиції Росії та Білорусі, але водночас дають громадянам цих країн дозвіл на проживання для ведення бізнесу та роботу в Естонії.

"Ми повинні рішуче обмежити можливості громадян цих двох країн приїжджати до Естонії та жити тут" , - наголосив він.

Держава не анулює наявні посвідки на проживання та підстави для перебування та роботи в Естонії, а якщо вони є, то особа також може клопотати про їх продовження або зміну підстав для перебування в Естонії відповідно до закону.

Таким чином, на підставі вже виданої для роботи посвідки на проживання громадянин Росії або Білорусі може оформити повторний дозвіл на проживання для роботи в іншого роботодавця.

Якщо передбачені законом умови не дотримані або особа порушила естонський закон, вона втрачає право на перебування в Естонії. Наприклад, дозвіл на проживання анулюється, якщо особа розпалювала національну, расову, релігійну або політичну ненависть, закликала до насильства або вчинила кримінальний злочин.

Як і раніше, до Естонії можна приїжджати з сімейних чи гуманітарних причин.

Раніше Естонія оголосила, що припинить імпорт російського газу в країну до кінця 2022 року, та компенсує ці поставки завдяки орендованому СПГ-терміналу.