РФ усунули з Ради ООН з прав людини

Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй проголосувала за усунення Росії від Ради з прав людини. Про це стало відомо у четвер, 7 квітня, повідомляє Корреспондент.

У засіданні взяли участь представники 193 країн. За виключення проголосували 93 держави, ще 58 країн утрималися, 24 – виступили проти. Серед останніх - Китай, а також, переважно, країни Африки та колишнього Радянського Союзу.

Рішення було ухвалено у зв'язку з грубими та систематичними порушеннями прав людини в Україні російськими військовими.

Нагадаємо, Рада ООН з прав людини – міжнародний правозахисний орган. Відповідає за дотримання та захист прав людини. Є допоміжним органом Генасамблеї ООН.

Як відомо, Україна закликає реформувати ООН. Зокрема, Київ пропонує позбавити Росію права вето в Раді безпеки ООН.