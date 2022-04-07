Латвійські дипломати теж повернулися до Києва

Команда посольства Латвії в Україні повернулася до Києва, посол приєднається до них згодом. Про це 7 квітня повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевічс, повідомляє Європейська правда.

"Сьогодні увечері латвійські дипломати відновили роботу у посольстві в Києві. Посол приєднається до них після консультацій у Ризі. Щиро вдячний нашим дипломатам, які працюють в Україні, за їхню відданість і службу" , - написав він у своєму Twitter.

This evening Latvian diplomats resumed their work in the Embassy in #Kyiv, Ambassador will join them after consultations in #Riga. I am very grateful to our diplomats who work in #Ukraine for their dedication and service #StandWithUkraine ???????? ???? ???????? pic.twitter.com/iKAKNQ8bXX — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 7, 2022

Також 7 квітня до Києва повернувся посол Литви. ﻿Найближчими днями планує повернутися посол Естонії.