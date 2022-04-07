Латвійські дипломати теж повернулися до Києва
Команда посольства Латвії в Україні повернулася до Києва, посол приєднається до них згодом. Про це 7 квітня повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевічс, повідомляє Європейська правда.
"Сьогодні увечері латвійські дипломати відновили роботу у посольстві в Києві. Посол приєднається до них після консультацій у Ризі. Щиро вдячний нашим дипломатам, які працюють в Україні, за їхню відданість і службу", - написав він у своєму Twitter.
Також 7 квітня до Києва повернувся посол Литви. Найближчими днями планує повернутися посол Естонії.