Пєсков визнав значні втрати військ РФ в Україні
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков визнав, що Росія зазнала "значних втрат військ" у розв'язаній війні проти України. Про це він сказав в інтерв'ю Sky News, повідомляє Корреспондент.
Ведучий запитав спікера Кремля, чи є приниженням для Росії той факт, що вона втратила тисячі солдатів, шість генералів і сотні танків.
Пєсков відповів, що це "неправильне розуміння того, що відбувається". Але при цьому констатував:
"Так, ми зазнали значних втрат військ, це величезна трагедія для нас".
"Сподіваємося, що "спецоперація" в Україні найближчими днями або в найближчому майбутньому досягне своїх цілей або закінчиться шляхом переговорів", - додав він і назвав однією з цілей "спецоперації" в Україні запобігання загрозі Третьої світової війни.
На запитання, чи він вважає санкції проти Росії екзистенційною загрозою, Пєсков сказав, що РФ живе під санкціями вже "десятки років".
"Ми почали готуватися до цих санкцій ще рік тому. І тому зараз, звичайно, ми перебуваємо у дуже тяжкій ситуації з погляду економіки, але наша економіка все ще стоїть на ногах, і у нас все добре", - сказав секретар Путіна.