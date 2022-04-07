Пєсков визнав значні втрати військ РФ в Україні

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков визнав, що Росія зазнала "значних втрат військ" у розв'язаній війні проти України. Про це він сказав в інтерв'ю Sky News, повідомляє Корреспондент.

Ведучий запитав спікера Кремля, чи є приниженням для Росії той факт, що вона втратила тисячі солдатів, шість генералів і сотні танків.

Пєсков відповів, що це "неправильне розуміння того, що відбувається". Але при цьому констатував:

"Так, ми зазнали значних втрат військ, це величезна трагедія для нас".

"Сподіваємося, що "спецоперація" в Україні найближчими днями або в найближчому майбутньому досягне своїх цілей або закінчиться шляхом переговорів" , - додав він і назвав однією з цілей "спецоперації" в Україні запобігання загрозі Третьої світової війни.

На запитання, чи він вважає санкції проти Росії екзистенційною загрозою, Пєсков сказав, що РФ живе під санкціями вже "десятки років".