ЗСУ повідомили про ліквідацію елітного підрозділу РФ
Українські військові показали знищену ворожу техніку. Фото опубліковано на Фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗСУ, повідомляє Корреспондент.
"38-а ОМСБр та її металобрухт. Точніше, це саме те, на що перетворюють наші захисники підрозділу та частини окупанта, хоч би якими "елітними" вони були" , - йдеться в заяві Сухопутних військ.
Зазначається, що 38-та окрема гвардійська мотострілецька Вітебська ордена Леніна, Червонопрапорна, ордена Суворова бригада - це елітне тактичне з'єднання Сухопутних військ Російської Федерації.