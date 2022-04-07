Сенат США проголосував за відмову від імпорту енергоносіїв із РФ

Сенат США проголосував за відмову від імпорту енергоносіїв з Росії. Про це передає американське CNBC, повідомляє Корреспондент.

Раніше цей законопроєкт схвалили Палата представників - нижня палата конгресу США. Тепер для введення його в дію необхідний лише підпис президента.

Зазначається, що якщо Джо Байден підпише Закон, нові контракти на закупівлю сирої нафти та деяких нафтопродуктів, зрідженого природного газу та вугілля будуть заборонені негайно, а існуючі контракти мають бути розірвані протягом 45 днів.

Крім того, американським компаніям та інвесторам буде заборонено інвестувати в енергетичний сектор РФ.