Генштаб: противник готується до наступу на сході

Російські війська продовжують підготовку до наступу сході України. Окупанти здійснюють перегрупування військ для завершення формування наступального угруповання. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ 7 квітня, повідомляє Корреспондент.

Як зазначає Генштаб, противник проводить заходи щодо нарощування авіаційної складової та системи управління. Головні зусилля противника зосереджені на захопленні Маріуполя, наступу в районі Ізюму та спробах прорвати оборону на Донецькому напрямку.

На Південнобузькому напрямку противник намагається не допустити подальшого просування ЗСУ та покращити тактичне становище своїх підрозділів в окремих районах.

На Волинському напрямку є можливість ракетно-бомбових ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури України з території Білорусі.

На Поліському напрямку активних дій з боку противника не зазначається, виведені на територію Білорусі підрозділи військ РФ здійснюють демонстраційні дії для недопущення перекидання підрозділів ЗСУ на інші напрямки.

Окремі підрозділи окупантів після відходу з України відновлюють боєздатність, здійснюють перегрупування на території Білорусі та, ймовірно, будуть спрямовані на посилення своїх військ на Слобожанському напрямку.

На Сіверському напрямку противник завершує перегрупування та відновлення боєздатності підрозділів Центрального військового округу в районах Брянської та Курської областей. Не виключається можливість подальшого їхнього перенаправлення для ведення бойових дій на Донецькому та Луганському напрямках.

На Слобожанському напрямі ворог нарощує системи управління та зв'язку на користь наступального угруповання військ.

До п'яти батальйонних тактичних груп ворога продовжують блокувати Харків та обстрілювати його з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів.

Окупанти утримують місто Ізюм та проводять спроби наступу на Слов'янськ та Барвінкове.

На Донецькому та Таврійському напрямках війська РФ продовжують вогневий вплив, штурмові дії, ракетно-бомбові удари та артилерійський вогонь по цивільній інфраструктурі. Порт Бердянськ використовується окупантами для перенаправлення озброєння, військової техніки та особового складу.

Війська РФ активізували дії на Сєвєродонецькому напрямку, зафіксовано спроби продовжувати наступ у районах населених пунктів Донецький, Новотошківське та Попасна. Противник намагався вчинити безуспішний наступ у районах населених пунктів Мар'їнка, Борівське та Солодке.

На думку Генштабу, окупанти найближчим часом намагатимуться прорвати оборону українських військ у Сєвєродонецькому, Авдіївському та Курахівському районах.

На Південнобузькому напрямку супротивник вів артилерійський вогонь, зокрема застосовував армійську авіацію. Ворог намагається продовжити наступати у напрямку населеного пункту Олександрівка.

Корабельні угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів завдають ракетних ударів по території України.

Окупаційна влада продовжує обмежувати права громадян України на зайнятих територіях. На Запоріжжі російські окупанти заборонили виїзд особам чоловічої статі у бік підконтрольної Україні території. Зростає дефіцит товарів першої потреби, особливо продовольства.

Сили оборони України продовжують відтісняти ворога та звільняти тимчасово захоплені окупантами території на окремих напрямках.