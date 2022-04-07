Пентагон підтвердив передачу Україні розвідданих по Донбасу
Пентагон обмінюється розвідданими з Україною для проведення успішних операцій на території Донецької та Луганської областей. Про це передає CNN, повідомляє Корреспондент.
"Ми продовжуємо надавати корисну інформацію та розвідувальні дані Збройним силам України у їх боротьбі. Оскільки бої все більше переміщуються у бік Донбасу, ми коригуватимемо наш інформаційний контент і потік залежно від обставин", - заявив анонімний чиновник відомства.
Передачу розвідінформації ЗСУ публічно підтвердив Міністр оборони США Ллойд Остін.
Про співпрацю з українськими військовими він згадав під час засідання комітету Сенату збройних сил.