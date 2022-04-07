Країни G7 ввели новий пакет антиросійських санкцій

Лідери країн Великої сімки вирішили заборонити нові інвестиції в "ключові сфери" російської економіки. Про це йдеться у заяві G7, поширеній у четвер, 7 квітня, повідомляє Корреспондент.

"Ми забороняємо нові інвестиції у ключові сфери російської економіки, у тому числі у сферу енергетики" , - зазначено у заяві глав держав та урядів Великої сімки.

У ньому також зазначається, що країни G7 "продовжуватимуть від'єднувати російські банки від глобальної фінансової системи".

"Ми посилюватимемо тиск, у тому числі вводячи додаткові санкції проти держкомпаній" , - йдеться у заяві.

Йдеться про російські держпідприємства, які виступають драйверами російської економіки, щоб вони не могли допомагати стабілізації російської економіки.

Також у G7 зазначили, що продовжуватимуть вживати обмежувальних заходів і проти представників "російських еліт та їхніх родичів". У заяві також йдеться про готовність G7 вживати подальших заходів проти ВПК Росії.

Раніше країни Великої сімки та Євросоюзу застерегли Росію від будь-якої загрози чи застосування хімічної, біологічної чи ядерної зброї.