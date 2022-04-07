CNN: росіяни погрожували дипломатам за вигнання з Ради ООН з прав людини

Джерела американського телеканалу CNN розповіли, що російські дипломати розіслали записку з погрозами делегаціям країн-членів ООН, аби вони не призупиняли участь РФ у діяльності Ради ООН з прав людини.﻿﻿ Про це передає CNN з посиланням на записку, повідомляє Українська правда.

"Зауважимо, що не тільки підтримка такої ініціативи, але й рівновіддалена позиція при голосуванні (утримання або неучасть у голосуванні) буде розцінюватися як недружній крок" , - йдеться у записці.

Росія погрожувала делегаціям, що за призупинення участі Росії в діяльності Ради ООН з прав людини для цих країн настануть "наслідки".