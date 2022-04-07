В Україні скасували весняний призов строковиків

В Україні у 2022 році не буде проводитись весняний призов на строкову військову службу до Збройних Сил та інших військових формувань. Про це заявив Генштаб ЗСУ, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що у зв'язку з військовою агресією РФ та з метою забезпечення оборони держави, підтримки бойової та мобілізаційної готовності ЗСУ та інших військових формувань Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 69/2022 Про загальну мобілізацію в державі оголошено загальну мобілізацію.

"Під час проведення в Україні загальної мобілізації, комплектування вакантних посад у Збройних Силах України та інших військових формуваннях здійснюється за рахунок надходження військовозобов'язаних та резервістів. Таким чином, потреби у проведенні чергового призову громадян України на строкову військову службу у квітні-червні 2022 року немає" , - йдеться у повідомленні.

Раніше у ЗСУ назвали умову участі строковиків у війні. Вони будуть залучені до оборони держави лише у разі бойових дій на раніше мирній території.