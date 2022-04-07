Генштаб: ППО збиватиме літаки РФ, що летять до Придністров'я

У разі наміру Росії перекинути військові літаки на територію придністровської молдавської республіки українські сили ППО збиватимуть повітряні цілі.﻿ Про це заявив начальник Управління зв'язків з громадськістю Збройних сил України полковник Богдан Сеник, повідомляє Укрінформ.

«Українські сили ППО збиватимуть військові та військово-транспортні літаки зс рф над територією України у випадку спроб перекинути їх до Тирасполя» , - сказав начальник управління у коментарі Укрінформу.

Як повідомлялося, 6 квітня у Генштабі ЗСУ зазначили, що ворог намагається покращити тактичне положення на Південнобузькому напрямку. Не виключається використання території самопроголошеної придністровської молдавської республіки для підтримки наступальної операції на зазначеному напрямку. На аеродромі Тирасполя здійснюється підготовка для прийому російських літаків.