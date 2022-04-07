Венедиктова: у Бородянці з-під завалів дістали тіла 26 людей

З-під завалів двох розбомблених російськими загарбниками багатоквартирних будинків у Бородянці на Київщині дістали тіла 26 людей. Про це заявила генпрокурорка Ірина Венедіктова, повідомляє Укрiнформ.

"Найзруйнованіше місто Київщини: по ній гатили некерованими 250-кілограмовими фугасними авіабомбами, «Ураганами» і «Смерчами»... Скільки тут буде жертв наразі важко передбачити. Тільки з-під завалів двох розбомблених багатоквартирних будинків дістали 26 тіл. Авіаудари по житловій інфраструктурі ворог підступно наносив увечері, коли вдома було максимум людей. Ціллю було виключно цивільне населення - тут немає жодного військового об‘єкту" , - написала Венедіктова у Фейсбуці.

Генпрокурорка додала, що правоохоронці також мають вже підтверджений факт сексуального насилля.

Венедіктова наголосила, що вороги цілеспрямовано винищували мирне населення: вбивали, катували та мордували.

"У Мотижині звір убив жінку тільки за те, що вона була в чорному. Жага крові українців дозволяє рашистам розстрілювати навіть за якийсь не такий одяг. Батька вбитої 7 днів тримали в сараї із зав‘язаними очима. Там же в Мотижині армійська розвідка РФ перевіряла телефони людей, обираючи жертв для так званої "денацифікації"" , - зазначила вона.

Руїни Бородянки та інших довколишніх населених пунктів розбирають рятувальники, а паралельно з ними працюють слідчо-оперативні групи. Прокурори, поліцейські, співробітники СБУ, експерти з п’яти областей - всі збирають доказову базу воєнних злочинів РФ для національних і міжнародних судів, додала генпрокурорка.

Крім того, до Бородянки прибув відомий експерт з міжнародного кримінального права Вейн Джордаш, який “долучився до нашого юридичного фронту”.