Зеленський: Україні потрібна важка зброя для швидкого завершення війни

Світ має дуже швидко надати Україні важке озброєння, якщо хоче, щоб війна закінчилась, інакше вона затягнеться надовго.﻿ На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю індійському ЗМІ Republic Media Network, повідомляє Укрiнформ.

"Тим, що нам не передають зброю ті чи інші світові лідери, чи світові суб'єкти, саме цим може бути затягування війни. Бо ми здаватися не збираємось. А без важкої зброї це буде більш довгий процес війни. Ми будемо відбиватись, вони потім знову можуть піти, отримати нову техніку, накопичать ще армію і знову підуть на нас, будуть окупувати нові міста. А ми знову будемо боротися. Тому поки наша держава без важкої зброї - це війна на більш довгий термін... Якщо світ хоче, щоб війна закінчилась, треба дуже швидко надати нам важку зброю. І ми будемо міцними" , - сказав президент.

Він звернув увагу, що наразі питання про можливість передачі Україні важкого озброєння перебуває на погодженні, а це означає, що українська армія не має цієї зброї.

"Зброя у нас є тоді, коли вона на нашій території. А до цього - це все процес, не результат. Тому зараз ми знаходимось в процесі. А в процесі воювати неможливо. Можна бути потужним, коли та зброя в тебе є" , - сказав Зеленський.

При цьому він запевнив, що Україна не планує і ніколи не мала наміру захоплювати територію Російської Федерації, чого, ймовірно, побоюються на Заході.