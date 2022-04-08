Данілов: Україна готує відкритий реєстр колаборантів

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що в Україні найближчим часом з'явиться публічний реєстр колаборантів, в якому буде багато публічних і неочевидних персон, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це Данилів заявив в ефірі телемарафону.

"Апарат РНБО за дорученням президента веде реєстр колаборантів. Найближчим часом ми його оприлюднимо, щоб всі бачили їхні прізвища та імена" , – заявив Данилов.

Він також додав, що в цьому списку українці побачать багато дивних людей, які до 24 лютого регулярно виступали на всіх телеканалах, були завсідниками та навіть ведучими деяких програм. Багато з колаборантів на українських телеканалах кричали про державу, свободу слова.