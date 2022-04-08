Депутат: нардепа Юрченка затримали на блокпосту зі зброєю

7 квітня у Києві на одному з блокпостів затримали народного депутата від партії Слуга народу Олександра Юрченка. При собі політик мав зброю без документів, повідомляє Новое время.

Про затримання Юрченка повідомив депутат Київради Олександр Погребиський.

Юрченка затримали після того, як він вступив у суперечку з бійцем територіальної оборони та почав хапатися за його зброю.

"Сьогодні нардеп Юрченко, підійшовши до постового, який виконував свої обов'язки, почав лаятись і тикати військовому, згодом він схопився за кулемет військового. Звичайно, посвідчення він не показав і не представився... Але хлопці зреагували миттєво та затримали порушника" , - заявив Погребиський.

При собі Юрченко мав зброю, на яку не було документів. Також після того, що сталося, він написав заяву на військових, але пізніше вибачився та визнав, що був неправий.

"Юрченко приїхав на один із постів - заїзд на територію, де знаходиться один із підрозділів одного з батальйонів територіальної оборони. Звичайно, там де знаходяться військові, там завжди є периметр, є пости і є караул. Його ввічливо попросили прибрати машину вперед, щоб не затуляти проїзд. Водій його відразу себе повів нормально, проїхав уперед, а він вискочив із машини та почав бикувати: "Ви хто такі, хто ваші керівники" , - повідомив український військовий.

8 липня з'явилася інформація, що народний депутат Олександр Юрченко потрапив у ДТП у Львові . Він виїжджав заднім ходом з паркування і врізався в автомобіль, який проїжджав повз.

Повідомлялося, що патрульні «запідозрили, що водій у наркотичному сп'янінні», а згодом це підтвердили результати огляду.

Сам Юрченко казав, що нічого не вживав і припустив, що наркотики йому «або підсипали, або це було якось сплановано». Нардеп потім здав аналізи у кількох лабораторіях Києва, і в жодній не знайшли наркотиків у крові.

Олександра Юрченка виключили із фракції Слуга народу після скандалу з хабарництвом. За інформацією НАБУ, Юрченко нібито вимагав хабар у розмірі 13 тисяч доларів за внесення пропозицій до законопроекту про управління відходами, а згодом ще 200 тисяч доларів на підкуп членів відповідного комітету Верховної Ради.

На початку серпня 2020 року детектив НАБУ під прикриттям передав посереднику першу частину хабара. 26-27 серпня співучасники мали отримати наступну частину, але НАБУ довелося припинити операцію, оскільки «учасники злочину поінформували про документацію їхньої діяльності».

У вересні 2020 року ВАКС заарештував Олександра Юрченка на два місяці з можливістю вийти під заставу у розмірі 3 млн. 1656 грн. Після внесення застави він вийшов із СІЗО. Слуга народу виключила нардепа із фракції.

Юрченко у червні 2021-го говорив, що звернеться до Європейського суду з прав людини , щоб довести невинність.