Канада планує виділити Україні 1,5 млрд доларів

Уряд Канади вніс до парламенту новий бюджет на 2022-23 роки, в якому передбачено виділення Україні 1,5 млрд доларів на покупку зброї і відновлення економіки, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява канадського депутата Івана Бейкера в Twitter.

"Кілька хвилин тому міністр фінансів Канади Христя Фріланд представила федеральний бюджет Канади. Він включає в себе додаткові 500 мільйонів доларів у 2022-2023 роках для надання додаткової військової допомоги Україні і до 1 мільярда доларів у вигляді нових кредитних ресурсів для України. Канада буде поруч з українцями, поки вони не переможуть" , - заявив Бейкер.

Христя Фріланд також додала, що над цією підтримкою уряд Канади почав працювати ще до початку російської агресії.

"З найпершого дня, коли ми почали працювати над цим бюджетом, Ця програма зростання завжди була в центрі нашої уваги. А потім Володимир Путін вдерся в Україну" , - написала міністр фінансів Канади.

Нагадаємо, Канада ввела санкції проти російських олігархів.

Раніше Канада оголосила про введення санкцій проти близького оточення політичного керівництва Росії та Білорусі.