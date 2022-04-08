Шмигаль: Україна хоче отримати частину заморожених золотовалютних резервів РФ
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що частину активів із заморожених в країнах США і ЄС російських золотовалютних резервів Україна хотіла б отримати протягом пів року, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.
Він зазначив, що такі кошти підуть на відбудову інфраструктури, зруйнованої в результаті війни РФ проти України.
За словами прем'єра, вже створена робоча група, яка активно працює з даного питання.
"Це арешт російських активів на Заході та передача цих коштів Україні", - сказав Шмигаль.
При цьому глава Кабміну зазначив, що нині немає єдиної процедури реалізації такої передачі, тому Україна окремо працює з кожною країною, де були заблоковані російські резерви.
"Частину цих коштів ми хочемо отримати вже в найближчі пів року, щоб почати швидко відновлювати нашу країну", - говорить Шмигаль.