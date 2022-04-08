В "Укрзалізниці" розповіли, коли відновлять міст з Ірпеня до Києва

Укрзалізниця планує відновити залізничний міст на дистанції Київ - Ірпінь до 8 травня, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Про це заявив керівник Південно-Західної залізниці Андрій Букін.

Роботи з відновлення зруйнованого залізничного мосту через річку Ірпінь вже почалися. Вони повинні закінчитися через місяць - до 8 травня, оскільки всі працюють в прискореному режимі.

За словами Букіна, для відновлення таких руйнувань у мирний час знадобилося б місяці 3.

Він також розповів, що коли ще міст був цілий, то Укрзалізниці за день вдалося евакуювати 9-10 тисяч місцевих жителів Ірпеня. Люди їхали без сумок і, залазили навіть на треті полиці вагонів, де зазвичай лежать матраци.