США передадуть Україні 12 тисяч протитанкових та інше озброєння

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила, що направить в Україну в рамках пакету військової допомоги 12000 протитанкових систем, 1400 зенітних систем, сотні безпілотників-камікадзе та іншу зброю для відбиття атак РФ, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Пентагону.

Такий транш є доповненням до озброєння на суму 100 мільйонів доларів, обіцяного раніше із запасів США.

Таким чином загальна допомога Штатів Україні склала приблизно 1,7 мільярда доларів з початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого.

Вона включає 300 мільйонів доларів, схвалених тиждень тому в рамках Ініціативи сприяння безпеці України, в рамках якої нову зброю буде закуплено в оборонних підрядників для відправки до нашої країни.

У список зброї, переданої Україні, входять:

Понад 1400 зенітних комплексів Stinger

Понад 5 тисяч протитанкових систем Javelin

Понад 7 тисяч інших протитанкових систем

Сотні тактичних безпілотних літальних апаратів Switchblade;

Понад 50 мільйонів патронів

45 тисяч комплектів бронежилетів і касок

Ракетні системи з лазерним наведенням

Безпілотні повітряні системи Puma

Прилади нічного бачення, тепловізійні системи та оптика

Послуги комерційних супутникових знімків

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен розповів про передачу Україні додаткового озброєння на 100 млн доларів.

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