Байден: Війна Путіна зробила Росію міжнародним ізгоєм

Президент США Джо Байден схвалив переважну більшість голосів у Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй за виключення Росії з Ради ООН з прав людини, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

"Це значущий крок з боку міжнародного співтовариства, який ще раз демонструє, як війна Путіна зробила Росію міжнародним ізгоєм... Російські війська здійснюють військові злочини. Росії немає місця в Раді з прав людини" , - заявив Байден.

Він також зазначив, що після історичного голосування Росія не зможе брати участь у роботі Ради з прав людини і поширювати там дезінформацію, оскільки слідча комісія Ради розслідує порушення і зловживання РФ прав людини в Україні.

"Фото, які ми бачимо з Бучі та інших районів України в міру виведення російських військ, жахають. Ознаки того, що людей згвалтували, катували, стратили, а в деяких випадках осквернили їх тіла, - це образа нашої загальної людяності. Брехня Росії не йде ні в яке порівняння з незаперечними доказами того, що відбувається в Україні" , - зазначив президент США.

Байден додав, що продовжиться робота з відповідальними країнами по всьому світу, щоб зібрати докази військових злочинів, щоб притягнути Росію до відповідальності за скоєні звірства.

Також буде посилено тиск на російську економіку, щоб ізолювати РФ на міжнародній арені.