Японія скоротить імпорт російського вугілля

Міністр економіки, торгівлі і промисловості Японії Коїті Хагіуда заявив про намір країни поступово скорочувати імпорт російського вугілля. Таке рішення пов'язане з війною РФ проти України, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

"Японія буде поступово скорочувати імпорт російського вугілля у відповідь на вторгнення Москви в Україну" , - сказав чиновник.

Також Хагіуда заявив, що Японія прагне зламати свою залежність від російської продукції за допомогою деяких заходів, пише CNN.

У японському міністерстві не уточнили терміни скорочення імпорту вугілля з РФ.

Раніше повідомлялося, що Японія звернулася до Міжнародного суду в Гаазі з вимогою розслідувати злочини РФ у Київській області.