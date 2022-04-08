Австралія передає Україні 20 бронеавтомобілів Bushmaster – посол

Посол України в Австралії Василь Мірошниченко повідомив, що Австралія передає ЗСУ 20 бронетранспортерів Bushmaster загальною вартістю 38 млн доларів. На прийняття рішення і початок реалізації передачі знадобився всього один день, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Український дипломат також зазначив, що передача Україні бронеавтомобілів стала найшвидшим рішенням про виділення військової допомоги в історії Австралії.

"Президент Володимир Зеленський 31 березня звернувся до парламенту з промовою і попросив бронетранспортери Bushmaster. Наступного ранку прем'єр-міністр Скотт Моррісон підтвердив готовність їх надати. За українським часом все сталося за один день. Вранці попросив, і до кінця дня вже було узгодження" , - підкреслив Мірошниченко.

Bushmaster являє собою двовісний бронеавтомобіль, розрахований на перевезення військового з'єднання у складі дев'яти осіб. Стандартна конфігурація машини забезпечує захист екіпажу від 7,62 мм і 5,56 мм куль стрілецької зброї, а також протипіхотних мін, які містять до 9,5 кг тротилового еквівалента.