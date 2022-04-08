Засновник Ethereum перерахував криптовалюту на підтримку України

Один із засновників Ethereum Віталій Бутерін перерахував на підтримку України 1500 монет. Це приблизно $4,7 млн за нинішнім курсом, повідомляє Новое время.

Співзасновник криптовалюти Ethereum Віталік Бутерін направив 1500 монет власної криптовалюти на підтримку України.

Два перекази на 750 монет Ethereum Бутерін направив фонду Unchain Ukraine, який займається гуманітарною допомогою українцям.

Ще дві пожертвування на ту саму суму Бутерін направив на гаманці криптофонду України.

Раніше провідний розробник криптовалюти Ethereum Віталік Бутерін публічно виступив на підтримку України у конфлікті з Росією.