Розвідка Британії: передислокація військ РФ займе щонайменше тиждень

Військова розвідка Великобританії заявила, що російським силам, повністю виведеним з півночі України, знадобиться не менше тижня, перш ніж їх передислокують для бойових дій в інших місцях, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у огляді Міноборони Великобританії.

Як зазначається в огляді, на півночі російські війська тепер повністю виведені з України до Білорусії та Росії. Принаймні частину цих сил буде перекинуто на Схід України для бойових дій на Донбасі.

"Багато цих сил вимагають значного поповнення, перш ніж вони будуть готові до розгортання далі на Сході, причому будь-яка масова передислокація з півночі, ймовірно, займе мінімум тиждень" , - заявили у відомстві .

Також стверджується, що російські обстріли міст на сході та півдні продовжуються, а російські сили просунулися далі на південь від стратегічно важливого міста Ізюм, яке продовжують утримувати.

Напередодні генсек НАТО заявив, що президент РФ Володимир Путін не відмовився від свого плану контролю над Україною та переміщає основні сили на схід для захоплення Донбасу.