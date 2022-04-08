Подоляк про дату очних переговорів з РФ: давати терміни неправильно

На сьогодні невідомо, коли відбудуться мирні переговори делегацій України та Росії в очному форматі. Конкретна дата може залежати від ситуації на фронтах, пише Мілан Лєліч, РБК-Україна.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"На жаль, війна не має конкретних термінів: ми до цього дня досягнемо цього і цього. Так само, як і переговорний процес, основні, фундаментальні положення якого залежать від ситуації на фронтах" , - зазначив він.

Подоляк відзначив роль Збройних сил України, які на полі бою створюють умовно комфортні умови для перемовників, дозволяючи пропонувати якісь формули і наполягати на їх імплементації.