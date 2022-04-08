Мер: у Бучі ідентифікували 163 загиблих
У звільненій Бучі вдалося ідентифікувати особи 163 загиблих. Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" розповів мер Бучі Анатолій Федорук.
Він зазначив, що в Бучі та прилеглих селах за часу окупації загинуло щонайменше 320 осіб, проте пошуки ще тривають.
"Виявили ще два тіла в селі Луб'янка, розстріляних. І шість тіл у селі Здвижівка, Бучанської громади. І кожен день ми знаходимо все нові і нові тіла загиблих, в різних куточках нашого міста - на городах, в паркових зонах, на територіях дитячих майданчиків. Це крім тих, про які вже писали ЗМІ", - зазначив мер.
Федорук додав, що змогли ідентифікувати майже половину загиблих.
"На сьогоднішній день ми змогли ідентифікувати 163 загиблих. Це громадяни нашого міста, які були цинічно вбиті, по-звірячому закатовані росіянами. Ми знаємо їхні прізвища, ім'я, по батькові, де вони проживали, хто вони були – або батьком, чи сином, чи дружиною, у тій чи іншій сім'ї", - сказав мер.