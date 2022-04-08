Мер: у Бучі ідентифікували 163 загиблих

У звільненій Бучі вдалося ідентифікувати особи 163 загиблих. Про це в інтерв'ю﻿ "Голосу Америки" розповів мер Бучі Анатолій Федорук.

Він зазначив, що в Бучі та прилеглих селах за часу окупації загинуло щонайменше 320 осіб, проте пошуки ще тривають.

"Виявили ще два тіла в селі Луб'янка, розстріляних. І шість тіл у селі Здвижівка, Бучанської громади. І кожен день ми знаходимо все нові і нові тіла загиблих, в різних куточках нашого міста - на городах, в паркових зонах, на територіях дитячих майданчиків. Це крім тих, про які вже писали ЗМІ" , - зазначив мер.

Федорук додав, що змогли ідентифікувати майже половину загиблих.