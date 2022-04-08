ОВА: вночі ворог завдав ракетного удару по Одещині

У ніч на 8 квітня ворог завдав ракетного удару по Одещині, повідомляє Укрiнформ.

Про це повідомляє прес-секретар Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

«Вночі прилетіли ракети. Деталі уточнюються. Ворожі літаки, які підуть курсом на Тираспіль, не долетять. Зіб'ємо», - зазначив Братчук .

Як він уточнив, ППО подбали про ворожі літаки, які можуть прямувати на аеродром Тирасполя – у напрямку окупованої території Молдови.

«Кожен із них, який спробує пролетіти через територію України, буде збитий. Відразу. Незалежно від того, чи буде на борту особовий склад чи техніка», - додав речник ОВА .

Як повідомлялося з посиланням на Генштаб ЗСУ, останніми днями ворог намагається покращити тактичне становище на Південнобузькому напрямку. Не виключається використання території самопроголошеної придністровсько-молдавської республіки для підтримки наступальної операції у зазначеному напрямку.