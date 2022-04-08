Верещук: на сьогодні погоджено 10 гуманітарних коридорів

В Україні на сьогодні, 8 квітня узгоджено гуманітарні коридори для евакуації населення. Таких заплановано десятеро, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомила віце-прем’єр, міністр реінтеграції Ірина Верещук.

08 квітня 2022 року погоджено 10 гуманітарних коридорів:

Донецька область

Маріуполь-Запоріжжя (на власному транспорті).

Запорізька область

Бердянськ-Запоріжжя (на власному транспорті та автобусами).

Токмак-Запоріжжя (на власному транспорті та автобусами).

Місце зборів: вул. Шевченка, 5

Мелітополь-Запоріжжя (на власному транспорті).

У разі повернення окупантами захоплених автобусів місце збору людей – пожежна частина №10.

Енергодар-Запоріжжя (на власному транспорті).

Місце збору автомобілів оголосять місцева влада.

Луганська область

Сєвєродонецьк-Бахмут.

Місце зборів: проспект Хіміків, 28.

Лисичанськ-Бахмут.

Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.

Попасна-Бахмут.

Місце зборів: вул. Першотравнева, 42.

с. Гірське-Бахмут.

Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.

Рубіжне-Бахмут.

Нагадаємо, місцева влада закликала жителів Луганської області евакуюватися через російський наступ.