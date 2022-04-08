Верещук: на сьогодні погоджено 10 гуманітарних коридорів
В Україні на сьогодні, 8 квітня узгоджено гуманітарні коридори для евакуації населення. Таких заплановано десятеро, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомила віце-прем’єр, міністр реінтеграції Ірина Верещук.
08 квітня 2022 року погоджено 10 гуманітарних коридорів:
Донецька область
Маріуполь-Запоріжжя (на власному транспорті).
Запорізька область
Бердянськ-Запоріжжя (на власному транспорті та автобусами).
Токмак-Запоріжжя (на власному транспорті та автобусами).
Місце зборів: вул. Шевченка, 5
Мелітополь-Запоріжжя (на власному транспорті).
У разі повернення окупантами захоплених автобусів місце збору людей – пожежна частина №10.
Енергодар-Запоріжжя (на власному транспорті).
Місце збору автомобілів оголосять місцева влада.
Луганська область
Сєвєродонецьк-Бахмут.
Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
Лисичанськ-Бахмут.
Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
Попасна-Бахмут.
Місце зборів: вул. Першотравнева, 42.
с. Гірське-Бахмут.
Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.
Рубіжне-Бахмут.
Нагадаємо, місцева влада закликала жителів Луганської області евакуюватися через російський наступ.