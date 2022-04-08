ООН відновить свою присутність у Києві

ООН відновить присутність у Києві своїх гуманітарних організацій після тимчасового переїзду деяких її відділень на захід, повідомляє Укрiнформ.

Про це заявив представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік після візиту в Україну Генсека ООН з гуманітарних питань Мартіна Гріффітса, пише UN News.

Заступник Генерального секретаря ООН підтвердив прихильність до захисту цивільних осіб та надання гуманітарної допомоги всім нужденним.

«Він (Гріффітс – ред.) також сказав, що після свого тимчасового переміщення ООН відновить свою гуманітарну присутність та керівництво у Києві, що українська влада тепло вітала», – сказав Дюжаррик .

У четвер Гріффітс відвідав потерпілі від звірств російських військових Бучу та Ірпінь, де його супроводжувала віце-прем'єр-міністр України Ольга Стефанишина. Він заявив, що був шокований злочинами росії проти людяності, які на власні очі побачив у передмісті Києва.

Відзначивши, що весь світ приголомшений знімками із передмістя Києва, Гріффітс підтримав заклик Генерального секретаря ООН щодо проведення негайного та незалежного розслідування для притягнення винних до відповідальності.

Також Гріффітс зустрівся у Києві з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, віце-прем'єром Іриною Верещук, міністром оборони Олексієм Резніковим, а також із заступником міністра закордонних справ Еміне Джапаровою.

Перед поїздкою в Україну Гріффітс відвідав москву.

Як повідомлялося, Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область були звільнені від російських загарбників. У звільнених містах та селах зафіксовано масові вбивства росіянами цивільних осіб. Зокрема, у звільненій від загарбників Буче виявили братську могилу, де поховано майже 300 людей, вулицями лежать десятки тіл, деякі з них із зав'язаними руками.

Українська делегація в ОБСЄ ініціювала спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ у зв'язку з масовими вбивствами та тортурами проти цивільних, скоєних російськими військами на Київщині, зокрема у Бучі.