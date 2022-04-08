У Латвії 9 травня оголосили днем пам'яті жертв війни в Україні

Сейм Латвії схвалив законопроєкт, який оголошує 9 травня загальнонаціональним днем ​​пам'яті загиблих в Україні - цивільних жителів та захисників країни внаслідок воєнної агресії РФ. Пропозицію підтримав 61 депутат зі 100, повідомляє Корреспондент.

Згідно з новим законом, 9 травня у Латвії стане жалобним днем, у зв'язку з чим у країні буде заборонено проводити масові розважальні та святкові заходи. Крім того, 8 та 9 травня у Латвії будуть заборонені салюти.

Відповідно до закону, національний прапор Латвії 9 травня у жалобному оформленні буде піднято біля будівель держустанов та житлових будинків, а також поряд із резиденцією президента країни, головною будівлею Сейму та уряду. Поряд із прапором Латвії розмістять прапор України.