КМДА: у Київському метрополітені продовжили рух червоною лінією

У Київському метрополітені рух червоною лінією продовжено: поїзди курсують від станції «Академмістечко» до станції «Театральна», повідомляє Укрiнформ.

Про це пише прес-служба КМДА.

"Без зупинки поїзда слідують через станції: «Берестейська», «Майдан Незалежності» та «Кловська». Працюють пересадні вузли: «Площа Льва Толстого» – «Палац спорту», а також «Золоті ворота» – «Театральна»", - йдеться у повідомленні .

Метро для перевезення пасажирів працює з 07:30 до 19:00 .

Як курсують поїзди у метрополітені:

- Червона лінія: від станції "Академмістечко" до станції "Театральна".

- Синя лінія: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки".

- Зелена лінія: від станції "Сирець" до станції "Видубичі", а також від станції "Видубичі" до станції "Червоний хутір".

Середній інтервал ліній становить приблизно 1 годину. Графік роботи може оперативно змінюватись у разі потреби.

Підземні станції метро цілодобово приймають людей як укриття.